В новое издание учебника истории для 11-го класса добавили трагедию в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Курской атомной электростанции (АЭС). Речь идет о пособии под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, сообщает ТАСС.

«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ «Крокус-сити» в Москве 22 марта 2024 г. и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС», — говорится в тексте учебника.

В 2026 году было подготовлено третье обновленное издание учебников по истории, в которое и вошли эти события.

2 июня Мединский заявил, что критики нового единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед».

Ранее Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник по истории.