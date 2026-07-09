Лувр сократит часы работы из-за сильной жары

Музей Лувр сократит часы работы на несколько дней из-за аномальной жары, накрывшей Францию. Об этом сообщается на странице музея в соцсети X.

«В связи с сильной жарой музей Лувр в исключительном порядке меняет часы работы и будет закрываться в 16 часов в период с пятницы, 10 июля, до понедельника, 13 июля, включительно», — говорится в пресс-релизе.

В обычном порядке учреждение закрывалось в 18 часов.

Отмечается, что находящийся под управлением Лувра музей Эжена Делакруа также будет некоторое время работать по новому графику.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии температура воздуха составляла выше 40°C. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей.