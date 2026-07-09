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Общество

Путин поручил кабмину проверить использование русского языка в рекламе и на вывесках

Путин поручил проверить обязательное использование русского языка в рекламе
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать закон о государственном языке РФ и другие документы в части, касающейся обязательного использования русского языка в рекламе, а также вывесках, указателях и другой информации для публичного ознакомления потребителей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Вместе с этим глава государства попросил проанализировать практику применения соответствующих норм.

По результатам анализа при необходимости правительство должно до 1 марта 2027 года представить предложения о дополнительном законодательном регулировании.

В России с 1 марта вступил в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве».

Согласно закону, теперь вывески, указатели и таблички должны быть написаны на русском языке. Помимо этого, документ устанавливает новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой. Так, слова на иностранном языке без перевода на русский можно использовать, если они являются частью зарегистрированных товарных знаков или знаков обслуживания.

Ранее Путин заявил о необоснованном использовании латиницы в рекламе.

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