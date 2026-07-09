В Дагестане десятки сел остались без транпортного сообщения

В Дагестане из-за дождей 60 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по транспорту и дорожному хозяйству республики.

По информации ведомства, сильные ливневые дожди, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики.

Согласно сообщению министерства, что проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики, а транспортное сообщение прервано с 60 населенными пунктами (Агульский район — 1, Ахвахский район — 3, Гунибский район — 6, Дахадаевский район — 6, Кайтагский район — 3, Лакский район — 4, Тляратинский район — 7, Чародинский район — 30).

9 июля в Гергебильском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. По данным районной администрации, в нескольких селах района уровень воды в реках продолжает повышаться.

До этого в МЧС заявили, что в Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей 48 населенных пунктов.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.