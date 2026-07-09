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Общество

В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за подтопления

Власти Гергебильского района Дагестана ввели режим ЧС из-за подтопления
МЧС РФ по Республике Дагестан

Режим чрезвычайной ситуации введен в Гергебильском районе Дагестана из-за подтопления. Об этом сообщает администрация района.

В нескольких селах района уровень воды в реках продолжает повышаться. Из-за повышения уровня воды в реке Койсу магистральная линия газопровода, проходящая через село Маали, была разрушена и затоплена. Также из-за обвала полностью перекрыта дорога в сторону села Хаджалмахи.

Накануне власти Кизилюртовского района приступили к эвакуации жителей населенного пункта Манапкала.

До этого в МЧС заявили, что в Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей 48 населенных пунктов. В ведомстве добавили, что в настоящее время угроза подтопления жилых домов распространяется на четыре населенных пункта республики: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Местным властям рекомендовали организовать эвакуацию жителей.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.

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