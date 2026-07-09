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Общество

Врач объяснила, почему чтения и головоломок недостаточно, чтобы предотвратить деменцию

Врач Чудинская: для предотвращения деменции важно живое общение
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы предотвратить развитие деменции недостаточно чтения и решения головоломок. Об этом предупредила врач-невролог Галина Чудинская. Ее слова цитирует Tsargrad.tv.

Она подчеркнула, что один из самых недооцененных факторов риска — малое количество социальных связей. Когда человек все реже общается вживую, меньше участвует в обсуждениях и спорах, мозг теряет полезную нагрузку.

Кроме того, по ее словам, серьезное влияние на мозг оказывают курение, злоупотребление алкоголем, недостаток движения, плохой сон и метаболические нарушения. К примеру, длительное курение связано с уменьшением объема серого вещества мозга, ухудшением состояния сосудов и повреждением нейронных связей, отметила Чудинская.

Согласно недавно опубликованному обзору в журнале The Lancet Healthy Longevity, около 45% случаев деменции связаны с изменяемыми факторами риска — образом жизни и здоровьем, которые поддаются коррекции. Тем не менее масштабные информационные кампании по профилактике почти не меняют реального поведения людей: необходимы персонализированные интерактивные программы, отмечают авторы.

Ранее врач рассказал, как можно использовать музыку для лечения депрессии и деменции.

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