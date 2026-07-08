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Наука

Ученые назвали способ предотвратить 45% случаев деменции

Lancet : 45% случаев деменции можно предотвратить
Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Около 45% случаев деменции связано с изменяемыми факторами риска — образом жизни и здоровьем, которые поддаются коррекции. Тем не менее масштабные информационные кампании по профилактике почти не меняют реального поведения людей: необходимы персонализированные интерактивные программы. Такой вывод содержит систематический обзор, опубликованный в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Авторы — Блоссом Стефан и Марио Сьерво из Университета Кертина — изучили 12 исследований из восьми стран (Австралия, Бельгия, Китай, Дания, США, Нидерланды, Пуэрто-Рико, Чили). В них оценивались различные подходы: телевизионные и радиокампании, онлайн-платформы, общественные образовательные программы, интерактивные арт-выставки.

Масштабные медийные кампании охватывали миллионы людей, однако давали лишь незначительный прирост знаний о факторах риска. Национальная кампания в Нидерландах (8 360 участников), в Дании (2 079 человек) и в Австралии (2 000 человек) в целом не изменили у населения убеждения, что деменцию можно предотвратить.

Совершенно иную картину дали интерактивные программы. Онлайн-курс из Тасмании охватил 3 038 взрослых; участники, получившие дополнительно персональный профиль риска, через три года улучшили контролируемые факторы риска на 26%. В США онлайн-платформа Alzheimer's Universe увеличила долю желающих участвовать в клинических испытаниях с 42% до 86%.

Особенно впечатляющим оказался эффект «лидеров мнений» в Китае: за шесть месяцев стандартных лекций ничего не менялось — но после того, как 19 доверенных членов общины начали сами следовать здоровым привычкам и делиться знаниями, участие в бесплатном скрининге на деменцию выросло с 24% до 46%.

По мнению авторов, стратегия «широкая кампания + местная поддержка» — оптимальный путь: медиапространство формирует осведомленность, а целевые программы дают конкретные инструменты для изменения привычек.

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