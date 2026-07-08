Врач рассказал, как можно использовать музыку для лечения депрессии и деменции

Музыка оказывает огромное влияние на нервную систему человека, причем может как помочь при некоторых проблемах со здоровьем, так и навредить – например, если неправильно выбрать жанр или не отрегулировать громкость. Об этом в беседе с RT рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Нейробиологи подтвердили, что во время прослушиванию любимой музыки происходит выброс дофамина в прилежащем ядре, то есть гормона удовольствия. Причем если это грустная мелодия, то вырабатываются пролактин и окситоцин, что заставляет человека ощутить «безопасную печаль» и чувство утешения, объяснил специалист. Он подчеркнул важность выбора жанра и темпа музыки.

«Ритмичная музыка захватывает моторные зоны коры (хочется двигаться). Медленный темп (60—80 ударов в минуту) синхронизирует сердечный ритм, дыхание, вызывая релаксацию», — привел пример Кульгавчук.

По его словам, музыка может помочь выплеснуть агрессию – для этого нужно выбрать тяжелый металл или хаотичный джаз. Однако у людей с подвижной психикой такая музыка активирует миндалевидное тело – центр страха, поэтому нужно проявлять осторожность, предупредил психотерапевт. Он также отметил, что прослушивание музыки может помочь людям, страдающим тревожными расстройствами, деменцией или депрессией легкой степени. А вот при более сложных, острых психотических состояниях и при тяжелой эндогенной депрессии важно соблюдать осторожность.

Вредным врач назвал прослушивание музыки в течение долго времени в наушниках свыше 85 дБ – по его словам, это можно расценивать как «шумовой террор». В процессе такого прослушивания у человека перевозбуждается центральная нервная система, разрушаются волосковые клетки улитки, что в комплексе наносит вред здоровью.

Для эффективного применения музыки в качестве лекарства при тех или иных состояниях специалист посоветовал заранее составить плейлисты по разным ощущениям от музыки – например, основываясь на том, какие ощущения она дает – от эффекта релаксации до прилива сил и так далее.

Напомним, специалисты предупреждают, что до 25% подростков и 48% молодежи могут лишиться слуха из-за любви к прослушиванию громкой музыки в наушниках. Пользователи наушников часто выкручивают громкость до 105 децибел при допустимом значении 75–80, — и то такая громкость считается безопасной лишь при коротком времени прослушивания. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые выяснили, что регулярное прослушивание музыки снижает риск деменции почти на 40%.