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«Не выдерживают нагрузку»: россияне внезапно начали массово падать в обмороки

Невролог Гайфутдинов объяснил эпидемию обмороков среди россиян перегрузкой
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

В России врачи начали бить тревогу из-за «эпидемии» обмороков – жители без особых на то причин массово теряют сознание. Главными предпосылками являются хронический стресс, отказ от отпусков и сильное переутомление, объяснил в беседе с Life невролог Рустем Гайфутдинов.

Он пояснил, что в 60% случаев россияне падают в нейрогенные (вазовагальные) обмороки, которые связаны с такими факторами, как стресс, духота. Кроме того, человек может потерять сознание из-за резкой смены положения тела, из-за чего кровь отливает от головы, сосуды не успевают сузиться для возвращения кровотока, и мозг на время остается без кислорода, объяснил врач, подчеркнув, что именно число таких обмороков резко возросло.

«Причина простая — люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают, — пояснил невролог. — Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьей. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история, это и вправду волна, как эпидемия».

В группу риска, по словам Гайфутдинова, входят в первую очередь люди со слабой нервной системой, для которых критически опасно переутомление, нехватка сна. Помимо обмороков, такое истощение нервной системы может привести к мигреням и нервным срывам, предупредил специалист.

Врач призвал серьезно отнестись к наблюдаемой «эпидемии», подчеркнув, что считать обмороки безобидными — это фатальная ошибка. Порядка 10% таких случаев в течение года грозят серьезными последствиями вплоть до летального исхода, поэтому требуется помощь специалистов, подчеркнул невролог.

В случае, если человек теряет сознание из-за усталости, духоты или резкой смены положения тела, важно помогать организму, отметил Гайфутдинов. В частности, он посоветовал употреблять тонизирующие средства — такие, как женьшень, лимонник, а также выпивать кофе по утрам. Кроме того, важно соблюдать режим сна и принимать контрастный душ, заключил врач.

До этого врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. Чтобы не перепутать, важно учитывать, что при инсульте появляются неврологические симптомы: внезапная слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, невозможность улыбнуться или поднять обе руки одинаково. Человек может быть в сознании, но говорить невнятно или вовсе перестать понимать обращенную к нему речь, пояснил врач.

Ранее россиянам объяснили, почему дети могут падать в обмороки.

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