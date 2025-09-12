проект

Россиянам объяснили, почему дети могут падать в обморок

Врач Трунина: детские обмороки могут быть связаны с повышенным давлением

РИА «Новости»

Обмороки и предобморочные состояния часто регистрируются у детей подросткового возраста вследствие повышения артериального давления, рассказала профессор кафедры госпитальной педиатрии им. Таболина Пироговского университета Инна Трунина.

По словам врача, сегодня дети чаще страдают повышением артериального давления.

«Это связано в первую очередь с повышением распространенности избыточной массы тела среди детей и подростков. Избыточная масса тела и ожирение — ведущие факторы риска артериальной гипертензии, которая может начаться в подростковом возрасте и останется на всю жизнь. Артериальная гипертензия у детей с ожирением регистрируется в 10 раз чаще, чем у детей с нормальной массой тела. Лечение артериальной гипертензии у детей и взрослых всегда начинается с модификации образа жизни, которая подразумевает нормализацию индекса массы тела, повышение физической активности до 6 часов в неделю и диету с ограничением легкоусвояемых углеводов. Я часто говорю, что нормализация массы тела у ребенка — это образ жизни всей семьи. И только с поддержкой семьи можно сохранить здоровье на долгие годы», — рассказала врач.

Для профилактики обмороков врач также рекомендует тренировки, соблюдение питьевого режима и режима дня.

«Следует отметить, что к обмороку могут привести различные заболевания, поэтому перенесенный обморок у ребенка требует выяснения причины. Это необходимо для исключения жизнеугрожающих, тяжелых заболеваний. В случае, если у ребенка есть тяжелое заболевание, которое опасно развитием обморока, следует регулярно наблюдаться у профильного специалиста и выполнять рекомендации врача», — заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, когда нельзя заниматься йогой при боли в шее.

