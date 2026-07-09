Врач назвал главные факторы риска рождения ребенка с аутизмом

Некоторые факторы могут повысить риски рождения ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС). К ним относятся, в частности, патологии во время беременности, а также преждевременные и поздние роды, рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Во всем мире средний возраст рождения ребенка смещается в сторону более старших родителей, что автоматически увеличивает риски рождения детей с различными патологическими состояниями, потому что есть очень большая разница, рождается ребенок, когда родителям 35–40 лет или 22 года», — пояснил врач.

Он напомнил, что в прошлом женщин в 28 лет причисляли к старородящим, отметив, что сегодня многие россиянки в этом возрасте не решаются на первого ребенка.

В числе других распространенных причин Продеус назвал ожирение и диабет второго типа у родителей, отметив, что эти заболевания связаны с повышенными рисками аутизма у детей.

В то же время есть и факторы, которые позитивно влияют на новорожденных и могут снизить риски развития аутизма – к ним, в частности, относится грудное вскармливание, которое врачи считают защитным механизмом от РАС, заключил профессор.

Специалисты до этого объяснили, что на расстройство аутистического спектра у ребенка могут указывать его попытки избегать зрительного контакта и прикосновений, а также невозможность построить коммуникацию с ровесниками. Подчеркивается, что здоровым детям свойственно тянуться к окружающим людям и миру. Также одними из самых выраженных симптомов становятся агрессия и протесты – родителям, которые заметили подобное поведение, следует обратиться за помощью к специалисту.

Ученые ранее совершили прорыв в диагностике аутизма при помощи ИИ и анализа сложных сетей мозга.