Ученые совершили прорыв в диагностике аутизма при помощи ИИ и анализа сложных сетей мозга

В РЭУ Плеханова создали ИИ, который эффективно диагностирует аутизм по фМРТ

Ученые НИИ прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ им. Г.В. Плеханова разработали инновационный метод диагностики расстройств аутистического спектра (РАС) при помощи передовых методов искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Аутизм — одна из ключевых медико-социальных проблем современности. В России, по различным оценкам, с РАС живет около миллиона человек, при этом реальная распространенность может в десятки раз превышать официальную статистику.

Сложность диагностики, позднее выявление и отсутствие объективных биомаркеров остаются серьезными вызовами для системы здравоохранения во всем мире. Разработка точных, неинвазивных и масштабируемых методов диагностики РАС — приоритетная задача современной медицинской науки.

Ученые предложили новый способ диагностики РАС при помощи ИИ и снимков фМРТ. Они впервые применили гиперграфовые нейронные сети (UniGNN) — архитектуру искусственного интеллекта, способную моделировать сложные, многоэлементные взаимодействия между разными отделами мозга.

«Разработанная модель UniGIN продемонстрировала впечатляющие результаты с точностью диагностики заболевания более 80% на данных, собранных из разных научных центров. Это существенно превосходит как традиционные методы машинного обучения (SVM), так и стандартные графовые сверточные сети (GCN), и соответствует лучшим мировым показателям в данной области», — объяснила ведущий научный сотрудник НИИ прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ им. Плеханова Елена Пицик.

Разработанный метод открывает перспективы для ранней, объективной и неинвазивной диагностики аутизма на основе данных фМРТ и искусственного интеллекта. В отличие от субъективных клинических шкал, данный подход позволяет выявлять специфические паттерны организации мозговых сетей, которые могут служить надежными биомаркерами расстройства.

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