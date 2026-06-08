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Психиатр перечислил главные признаки аутизма у ребенка

Врач Безменов: попытки избегать прикосновений могут указывать на аутизм у детей
MIA Studio/Shutterstock/FOTODOM

На расстройство аутистического спектра (РАС) у ребенка могут указывать его попытки избегать зрительного контакта и прикосновений, а также невозможность построить коммуникацию с ровесниками. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный детский специалист психиатр, директор ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Петр Безменов.

По словам специалиста, детям свойственно тянуться к окружающим людям и миру.

«Ребенок должен попробовать все новое. Родители обращают внимание на то, что их ребенок не очень ласковый, не любит, когда его гладят, когда его целуют, избегает зрительного контакта. Это первые флажочки, которые не должны быть незамеченными. А дальше это трудности определения, допустим, детский сад. Ребенок отказывается, рыдает, не хочет. Внутри детского сада у него нет построенных коммуникаций», — объяснил он.

Психиатр подчеркнул, что также одними из самых выраженных симптомов становятся агрессия и протесты. Попытки вовлечь ребенка с РАС в какую-либо деятельность провоцирует у него всплески злобы и агрессии. Родителям, которые заметили подобное поведение, следует обратиться за помощью к специалисту.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова до этого говорила, что расстройство аутистического спектра может проявляться у взрослых в виде определенных черт. По ее словам, такие люди могут испытывать сложности в общении с окружающими, избегать зрительного и физического контакта. Обычно они не склонны заводить большое количество друзей.

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