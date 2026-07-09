Подозреваемый рассказал о происхождении БПЛА, подготовленного для ликвидации военного РФ

Планировавший убить военного дроном рассказал, что БПЛА был разработан на Западе

Куратор агента Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что беспилотник, которым он планировал взорвать российского военного, разработали на Западе. Аудиозапись с допросом подозреваемого распространил Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В некоторых моментах нам помогли наши иностранные друзья, сделать такую разработочку — дрон. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые приедут обучать», — сказал куратор агенту на записи.

9 июля в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали в Краснодаре россиянина, планировавшего теракт в московском регионе в отношении высокопоставленного военного Минобороны России по заданию СБУ.

По информации ФСБ, в феврале 2026 года мужчина был завербован СБУ, прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего прибыл в Россию. По указанию куратора он арендовал квартиру в Москве, установил там видеокамеры для наблюдения за домом офицера. Теракт с применением дрона со взрывчаткой планировалось совершить в момент входа военного в подъезд своего дома, отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что россиянка помогала спецслужбам Украины готовить теракт из-за романа с куратором.