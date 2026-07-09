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Общество

Подозреваемый рассказал о происхождении БПЛА, подготовленного для ликвидации военного РФ

Планировавший убить военного дроном рассказал, что БПЛА был разработан на Западе
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Куратор агента Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что беспилотник, которым он планировал взорвать российского военного, разработали на Западе. Аудиозапись с допросом подозреваемого распространил Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В некоторых моментах нам помогли наши иностранные друзья, сделать такую разработочку — дрон. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые приедут обучать», — сказал куратор агенту на записи.

9 июля в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали в Краснодаре россиянина, планировавшего теракт в московском регионе в отношении высокопоставленного военного Минобороны России по заданию СБУ.

По информации ФСБ, в феврале 2026 года мужчина был завербован СБУ, прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего прибыл в Россию. По указанию куратора он арендовал квартиру в Москве, установил там видеокамеры для наблюдения за домом офицера. Теракт с применением дрона со взрывчаткой планировалось совершить в момент входа военного в подъезд своего дома, отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что россиянка помогала спецслужбам Украины готовить теракт из-за романа с куратором.

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