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Общество

Задержан россиянин, готовивший теракт в отношении офицера МО РФ при помощи дрона

ФСБ предотвратила теракт в отношении военного МО РФ с помощью БПЛА
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Краснодаре россиянина, планировавшего теракт в московском регионе в отношении высокопоставленного военного Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Задержанный 1978 года рождения в 2002 году был судим за кражу и разбой, а после освобождения из тюрьмы выехал на Украину, где и проживал с семьей. По информации ФСБ, в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован СБУ, прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего прибыл в РФ.

По указанию куратора мужчина арендовал квартиру в Москве, установил там видеокамеры для наблюдения за домом офицера, а также для маскировки приобрел накладные усы, бороду и очки.

По замыслу кураторов, теракт с применением дрона со взрывчаткой планировалось совершить в момент входа офицера в подъезд своего дома, отметили в ФСБ.

Планировалось, что задержанный должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб.

У мужчины было изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с массой взрывчатого вещества 600 грамм, а также телефон, в котором обнаружена переписка с куратором.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт», он дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Пятигорске.

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