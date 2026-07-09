Россиянка помогала спецслужбам Украины готовить теракт из-за романа с куратором

В Москве предотвращен планировавшийся Украиной теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации спецслужбы, россиянку 2001 года рождения завербовали спецслужбы Украины через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2024 году. Куратор вел с ней романтическую переписку и обещал продолжить отношения после выполнения заданий.

В марте 2026 года девушка арендовала квартиру рядом с домом военнослужащего, который являлся целью теракта, установила камеры для наблюдения за ним и его машиной, трансляции она передавала на Украину. Фигурантка также закупила продукты и вещи для маскировки — в эту же квартиру должен был заселиться предполагаемый исполнитель теракта.

Девушку задержали и поместили под стражу. Она признала вину, против нее возбудили дело о приготовлении к теракту. В ФСБ добавили, что фигурантку также проверяют на госизмену.

До этого в ФСБ предупредили россиян об использовании спецслужбами Украины арендованного жилья для подготовки и совершения терактов в РФ.

Ранее жителя Подмосковья осудили за передачу СБУ данных о Шереметьево.