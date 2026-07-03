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Общество

Российский журналист-иноагент заявил о «тормозах», мешающих финансировать ВСУ

Журналист-иноагент Андрей Лошак заявил, что не жертвует средства ВСУ
Владимир Трефилов/РИА Новости

Журналист Андрей Лошак (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не перечисляет денежные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он сказал в беседе с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом), соответствующее видео размещено на YouTube.

«Я не жертвую ВСУ. Я жертвую много и давно на гуманитарные цели на Украине. Но на ВСУ не жертвую пока. У меня к себе самому есть вопросы, почему я этого не делаю», — заявил Лошак.

По словам журналиста, некие «внутренние тормоза», которые он не может преодолеть, мешают ему жертвовать деньги украинской армии.

17 февраля 2023 года министерство юстиции России включило Лошака в реестр иноагентов. В ведомстве заявляли, что журналист «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности министерства обороны Российской Федерации». Лошак высказывался против специальной военной операции на Украине и взаимодействовал с иностранными структурами.

Ранее в Минюсте РФ рассказали, что будет с заочно осужденными иноагентами.

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