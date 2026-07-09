Появились кадры с Шурыгиной перед оглашением решения суда по делу о распространении порно

Появились кадры с последнего заседания Шурыгиной перед ее отправкой СИЗО

Появились кадры с последнего заседания блогерши Дианы Шурыгиной, после которого ее отправили в СИЗО по обвинению в распространении порнографических материалов. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах 27-летняя девушка стоит в розовом спортивном костюме в зале суда и слушает вердикт судьи.

8 июля Троицкий районный суд отправил блогершу Диану Шурыгину в СИЗО по делу о распространении порнографии. Девушка нарушила условия избранного ранее домашнего ареста, пользуясь телефоном. Шурыгину задержали в июне этого года. По версии следствия, она вместе с другими лицами снимала порно и продавала его в Telegram. После ее ареста задержали еще двоих фигурантов — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера. Telegram-каналы называют его продюсером «одной из онлифанщиц». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Шурыгиной, отказался выступать в качестве ее адвоката.