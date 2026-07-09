Появилось видео задержания россиянина, готовившего теракт в отношении офицера МО РФ

Появились кадры задержания россиянина в Краснодаре, который планировал теракт в московском регионе в отношении высокопоставленного военного Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Видео опубликовал Центр общественных связей ФСБ РФ.

О задержании стало известно 9 июля. Задержанный 1978 года рождения в 2002 году был судим за кражу и разбой, а после освобождения из тюрьмы выехал на Украину, где и проживал с семьей. По информации ФСБ, в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован СБУ, прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего прибыл в РФ.

По указанию куратора мужчина арендовал квартиру в Москве, установил там видеокамеры для наблюдения за домом офицера, а также для маскировки приобрел накладные усы, бороду и очки.

По замыслу кураторов, теракт с применением дрона со взрывчаткой планировалось совершить в момент входа офицера в подъезд своего дома, отметили в ФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт», он дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта.

Ранее в Крыму задержали еще двух подозреваемых в работе на спецслужбы Украины.