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Общество

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух агентов спецслужб Украины

ФСБ: в Крыму задержали еще двух подозреваемых в работе на спецслужбы Украины
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Крыму задержали двух граждан России, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве сообщили, что задержанными являются жители Крыма 35 и 28 лет. По версии следствия, они самостоятельно установили через Telegram конфиденциальный контакт с представителями украинских спецслужб и по их заданиям передавали информацию о дислокации подразделений Минобороны России, собирали сведения о российских военнослужащих и местах размещения систем противовоздушной обороны на полуострове, а также документировали последствия атак по территории России.

ФСБ сообщила, что подозреваемых задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следственное подразделение УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило в отношении них уголовные дела по статье о государственной измене.

В ведомстве уточнили, что фигуранты арестованы и уже дают признательные показания. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

В начале июля ФСБ уже сообщала о задержании в Крыму двух граждан России. По версии ведомства, они сотрудничали с украинскими спецслужбами, передавая сведения об объектах Вооруженных сил РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту, что, как утверждается, могло нанести ущерб экономической безопасности и обороноспособности России.

Ранее жителя Анапы арестовали по подозрению в работе на СБУ.

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