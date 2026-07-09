Украинка пыталась под одеждой провезти в Польшу три килограмма золота

Гражданка Украины пыталась провезти на территорию Польши три золотых слитка стоимостью 1,5 млн злотых (более 30 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Подкарпатской национальной налоговой службы, ее цитирует РИА Новости.

По информации ведомства, 46-летняя украинка приехала на пограничный переход на легковом автомобиле, собираясь въехать в Польшу. В ходе досмотра таможенники при помощи сканера обнаружили у женщины скрытые предметы. Выяснилось, что женщина спрятала трехкилограммовые слитки в мешочках под одеждой.

Золото у украинки изъяли, а также конфисковали €23,4 тыс. (свыше 2 млн рублей) в счет штрафа, который ей грозит.

Уточняется, что въезжающие в Европейский союз или выезжающие из него, обязаны сообщать таможенным органам о перевозке наличных, если их общая стоимость равна или превышает эквивалент в €10 тыс.

До этого в московском аэропорту украинец пытался незаконно провезти $70 тысяч из Катара. По факту нарушения российского законодательства возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере.

Ранее украинец присвоил участок на госгранице и построил загон для овец.