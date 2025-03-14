В московском аэропорту украинец пытался незаконно провезти $70 тысяч

В Шереметьево таможенники задержали украинца, пытавшегося ввезти $70 тысяч

Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду $70 тысяч из Катара, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ФТС России.

Инспекторы остановили 43-летнего гражданина Украины, прибывшего из Дохи, на «зеленом» коридоре, где он в ходе опроса рассказал, что имеет наличные, и предоставил их для подсчета.

Мужчине вернули под расписку $10 тыс., разрешенные к перемещению через границу без декларирования. Сумма незаконно ввезенных наличных в пересчете на рубли составила более 6,5 млн, отметили в ФТС.

По факту нарушения российского законодательства возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы либо штраф в размере до пятнадцатикратной суммы ввезенных средств.

На прошлой неделе в Алма-Ате неизвестный мужчина взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал ей ножом.

Ранее в США пассажирка самолета разделась догола и потребовала выпустить ее.