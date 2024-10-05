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Украинец присвоил участок на госгранице и построил загон для овец

Нацполиция: украинцу грозит до 3 лет тюрьмы за загон для овец на госгранице

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Житель города Болград Одесской области построил на госгранице загон для овец, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Нацполицию.

По данным издания, для этой цели 33-летний украинец самовольно огородил забором территорию в 1,2 тыс. кв. м у озера Ялпуг в нескольких сотнях метров от границы с Молдавией. На участке он возвел временные сооружения для домашнего скота. Сейчас мужчине грозит трехлетний тюремный срок.

На этой неделе министерство юстиции США объявило о приговоре к шести месяцам лишения свободы для 81-летнего Артура Шубарта. Пожилого американца привлекли к уголовной ответственности за незаконный ввоз в страну ДНК-материала диких баранов из Кыргызстана. Согласно материалам дела, Шубарт нелегально импортировал части самого крупного в мире вида баранов — архаров — из центральноазиатской республики, чтобы затем создать клонированные эмбрионы. Полученные таким образом эмбрионы затем вживили домашним овцам на ранчо мужчины в штате Монтана. В результате на свет появился архар по кличке Марко Поло.

Ранее в Омской области стадо овец застряло на крыше сеновала и попало на видео.

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