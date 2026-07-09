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Врач ответила, от каких привычек важно отказаться перед сном

Врач Царева: перед сном важно отказаться от тяжелой пищи
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Перед сном важно отказаться от вредных привычек, поскольку они могут привести к тревожным сновидениям и снижению тонуса кожи. Об этом «Москве 24» рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Так, она посоветовала отказаться от тяжелой пищи за два–три часа до ночного отдыха. По ее словам, из-за рефлюкса (заброса содержимого пищи в верхние дыхательные пути) после переедания может возникнуть чувство нехватки воздуха, что может спровоцировать сон, в котором человек задыхается. Сладкое на ночь может заставить человека проснуться среди ночи из-за голода, который возникает после пика резкого скачка глюкозы в крови, добавила врач.

«Кроме того, поздний ужин мешает выработке соматотропного гормона, помогающего пережить долгий период без еды. Это чревато не только незапланированными пробуждениями, но и эстетическими проблемами, потому что соматотропин отвечает за тонус кожи и жировой обмен», – подчеркнула Царева.

За три часа до сна не стоит совершать любые действия, которые могут повысить пульс, температуру и давление, а также вызывать негативные эмоции. Например, пить чай, есть горячую тяжелую еду со специями и заниматься активными физическими нагрузками вроде занятий в спортзале и пробежек.

Невролог, рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева до этого рассказала «Газете.Ru», что позднее использование гаджетов с их синим светом действительно вредит сну. Однако самой вредной привычкой, нарушающей сон, врач назвала поздний ужин. И особенно — тяжелая, жирная или сладкая пища, если человек ест незадолго до того, как лечь в постель. Еще опаснее для организма сочетание такой еды с алкоголем.

Ранее был развяен миф о пользе магния при нарушениях сна.

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