«Не гаджеты»: врач назвал самую вредную привычку перед сном

Позднее использование гаджетов с их синим светом действительно вредит сну. Однако, как рассказала «Газете.Ru» невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева, есть еще более вредная привычка, мешающая полноценному отдыху.

Самой вредной привычкой, нарушающей сон, врач назвала поздний ужин. И особенно — тяжелая, жирная или сладкая пища, если человек ест незадолго до того, как лечь в постель. Еще опаснее для организма сочетание такой еды с алкоголем.

«Многие думают, что сытый желудок помогает быстрее уснуть. Но на самом деле организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность», — объяснила Мамадалиева.

Эксперт отметила, что гаджеты перед сном в первую очередь мешают мозгу из-за синего света и снижения выработки мелатонина. Поздний плотный ужин действует сильнее, нагружая пищеварение, печень, поджелудочную железу, сердце и нервную систему.

Еще одна проблема, возникающая после позднего ужина, — кислотный рефлюкс. Когда человек ложится с полным желудком, кислота может попадать в пищевод, предупредила врач. Это вызывает изжогу, раздражение слизистой и при регулярном повторении повышает риски хронических заболеваний.

Сладости на ночь тоже ухудшают сон, продолжила рефлексотерапевт. Они вызывают быстрый подъем уровня глюкозы, затем резкое снижение. Из-за этого человек может чаще просыпаться, видеть тревожные сны, вздрагивать во сне и утром чувствовать себя разбитым.

Врач посоветовала не переносить основной прием пищи на поздний вечер. Ужин лучше делать более легким и оставлять организму время на переваривание до сна.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть перед сном из-за риска бессонницы.