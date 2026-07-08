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Наука

Развяен миф о пользе магния при нарушениях сна

The Conversation: прием магния не гарантирует улучшения качества сна
Sergey Neanderthalec/Shutterstock/FOTODOM

Прием магния может незначительно сократить время перехода от бодрствования ко сну, однако такие добавки не улучшают общее качество сна и не снижают частоту возникновения мышечных судорог. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые Барселонского университета.

По словам экспертов, магний необходим для энергетического обмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей и электролитного баланса. Недостаток магния может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Однако добавки с магнием нельзя воспринимать как универсальное тонизирующее или расслабляющее средство.

«Недавнее исследование Ганноверского университета имени Лейбница показало, что применение бисглицината магния показало лишь незначительное сокращение времени, необходимого для перехода к засыпанию у взрослых с нарушениями сна. Пока что нельзя с уверенностью утверждать, что магний улучшает качество сна в целом», – отметили эксперты.

Также ученые прокомментировали распространенное мнение о связи приема магния со снижением частоты мышечных спазмов.

«Имеющиеся работы не демонстрируют очевидной пользы для людей, которые регулярно сталкиваются с судорогами. Что касается энергии, то организм – это не резервуар, который можно наполнять бесконечно. Если его потребности уже удовлетворены, дополнительный прием магния не повысит энергичность», – объяснили ученые.

Специалисты напомнили, что магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зелёные овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. По словам ученых, для многих людей коррекция рациона более целесообразна, чем прием капсул.

Ранее была названа добавка, которая может помочь похудеть.

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