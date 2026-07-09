Мэр Кисловодска заявил о сообщениях о минировании двух объектов

В Кисловодске проверяют больницу и санаторий МЧС после сообщений о минировании

В Кисловодске поступили сообщения о минировании двух медицинских учреждений. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, анонимные сообщения касаются городской больницы и санатория «МЧС».

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками. В настоящее время специалисты проводят тщательную проверку обоих объектов. О результатах обследования городские власти пообещали сообщить позднее.

В конце июня в Красносельском районе Санкт-Петербурга эвакуировали беременных пациенток, матерей с младенцами из роддома №10. Такой же мере подверглись пациенты Николаевской больницы в Петергофе.

До этого также в Петербурге эвакуировали как минимум 12 поликлиник после череды сообщений о минировании зданий.

Ранее калининградец «заминировал» транспортный узел, чтобы вернуть возлюбленную.