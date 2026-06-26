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Общество

Калининградец «заминировал» транспортный узел, чтобы вернуть возлюбленную

В Калининградской области мужчину задержали за ложное сообщение о минировании
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Калининградской области подозревают в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчину задержали спустя некоторое время после того, как в экстренные службы поступил вызов. Звонящий утверждал, что кто-то заминировал один из транспортных узлов. На место выехали специалисты с собакой.

«При обследовании помещения предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было», – сообщается в публикации.

Звонившим оказался 55-летний местный житель. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов свой поступок он объяснил личными интересами. Он не хотел, чтобы его возлюбленная уезжала из региона.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

До этого в Краснодаре зрителей концерта рэпера ЛСП эвакуировали из спорткомплекса после сообщения о минировании. Каких-либо опасных предметов на месте не обнаружили. Спустя около часа исполнитель продолжил выступление.

Ранее в Череповце юноша 26 раз «минировал» объекты в регионах и получил реальный срок.

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