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Общество

Путин подписал закон о 35-часовой рабочей неделе для раненых участников СВО

Лантратова: Путин ввел для раненых военных 35-часовую рабочую неделю
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении для раненых участников СВО 35-часовой рабочей недели. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен назвала это решение данью глубокого уважения к бойцам, которые получили тяжелые ранения, но все равно приняли решение остаться в строю и продолжать службу.

Лантратова уточнила, что право на уменьшение рабочей недели получают военнослужащие по контракту, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения наказания, которые стали инвалидами вследствие ранения, увечья или заболевания, возникших во время службы, но приняли решение продолжить работу. При этом их заработная плата и все выплаты сохраняются в полном объеме.

По словам уполномоченной по правам человека, этот закон — не просто юридическая норма, а настоящая забота на деле. Российским бойцам очень важно иметь больше времени, чтобы восстанавливать силы, проходить реабилитацию, быть рядом с семьями, добавила Лантратова.

Ранее Лантратова отчиталась о работе по установлению судьбы военных, пропавших на СВО.

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