Лантратова отчиталась о работе по установлению судьбы военных, пропавших на СВО

Лантратова: в июне установлена судьба 91 военного, пропавшего без вести на СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в июне выяснил судьбу более 90 военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Яна Лантратова.

Она обнародовала итоги совместной работы с министерством обороны России, касавшейся розыска пропавших без вести солдат и обмена пленными с Украиной. По словам Лантратовой, аппарат уполномоченного по правам человека за месяц принял свыше 9500 обращений по теме специальной военной операции (СВО).

«Совместно с Минобороны РФ удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», — говорится в заявлении.

Омбудсмен обратила внимание, что в июне Москва и Киев провели три успешных обмена пленными, вследствие которых домой вернулись 550 российских бойцов. Кроме того, удалось вернуть всех жителей Курской области, попавших на территорию Украины во время вторжения ее войск в приграничный регион.

«На сопровождении нашего аппарата <...> находятся 34 тыс. семей участников СВО, работаем над расширением патронажа и психологической поддержки», — добавила Лантратова.

В конце уполномоченный по правам человека выразила благодарность всем, кто принимал участие в работе.

Ранее Лантратова обратилась в ООН в связи с атаками украинских войск на мирных жителей.