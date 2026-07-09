Стоматологов в РФ могут обязать применять анестезию при риске боли у пациентов

Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Из документа следует, что при проведении лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, процедура проводятся с обязательным обезболиванием. Отмечается, что первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.

Врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Буторина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что ощущение шероховатости зубов после употребления алкоголя связано с изменениями в структуре эмали под воздействием кислой среды и сниженного слюноотделения. По словам специалиста, большинство алкогольных напитков отличается низким pH, то есть повышенной кислотностью. Это относится к шампанскому, игристым винам, кислым коктейлям и напиткам с газированной основой.

Ранее стоматолог назвал «безобидную» привычку, ведущую к разрушению зубов.