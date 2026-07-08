Эксперт объяснила, как нужно подавать заявление на отпуск вне графика

От работников в большинстве случаев не требуют подавать заявление на отпуск, если он предусмотрен заранее согласованным графиком. Обычно работодатель просто заранее уведомляет работника за две недели до отдыха и просит подтвердить его согласие подписью, объяснила RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По-другому ситуация складывается в случаях, когда в отпуск работник уходит не по графику – например, если нужно уйти на отдых раньше. В таких случаях заявление подается обязательно, подчеркнула эксперт.

«Чтобы работодатель успел оформить документы и выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, подавать заявление рекомендуется минимум за три-четыре дня до отпуска, — посоветовала Санина. — При более поздней подаче существует риск нарушения срока выплаты, что может повлечь ответственность для компании».

По ее словам, подать заявление можно как за неделю, так и за месяц до отпуска, если строгий порядок заранее не закреплен в документах компании. Иногда в организациях устанавливается документооборот – в таких случаях следует заранее узнать в отделе кадров или у начальства, как и в какие сроки лучше подать заявление, заключила эксперт.

До этого HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева предупредила, что утвержденный график отпусков обязателен как для сотрудников, так и для работодателя. Руководство не может изменить дату выхода работника в отпуск из-за высокой нагрузки или отсутствия замены для него. Она отметила, что по сегодняшним нормам сотрудник должен знать о выходе в отпуск не менее, чем за две недели. Выплаты ему должны перевести не менее, чем за три дня до начала отдыха.

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