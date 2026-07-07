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Московский зоопарк попросил Китай оставить панду Катюшу

Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем из-за панды Катюши
Пресс служба Московского зоопарка

Московский зоопарк продолжает переговоры с китайской стороной в надежде сохранить у себя панду Катюшу. Об этом журналистам ТАСС сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

По ее словам, вероятность такого решения остается небольшой, однако зоопарк рассчитывает добиться исключения. Акулова отметила, что для Катюши уже строят новый просторный павильон с собственной кормокухней, отдельными помещениями и летними вольерами. Она выразила уверенность, что этот комплекс станет одним из самых красивых в Московском зоопарке. При этом гендиректор подчеркнула, что по действующему соглашению все большие панды принадлежат Китаю, а подобных прецедентов ранее не было. Несмотря на это, российская сторона получила разрешение продолжить переговоры.

Акулова также рассказала, что новый вольер рассчитан не только на Катюшу, но и на вторую панду, а также на возможное потомство животных. По ее словам, комплекс строится в соответствии со стандартами содержания пары больших панд. Если же Катюша все-таки покинет Москву, в новый павильон смогут переехать ее родители — Жуи и Диндин.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под государственной охраной. Передача этих животных другим странам является частью так называемой «панда-дипломатии». Первый в истории России детеныш большой панды — Катюша — родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Ее родители, Жуи и Диндин, прибыли в Москву в 2019 году в рамках соглашения между Россией и Китаем сроком на 15 лет.

Гендиректор зоопарка напомнила, что детеныши больших панд могут находиться в России до достижения четырехлетнего возраста, после чего становятся половозрелыми и должны участвовать в международной природоохранной программе. По словам Акуловой, Катюша представляет особую ценность, поскольку была полностью выращена матерью без вмешательства человека. Она добавила, что панда выросла как дикое животное и в будущем может стать хорошей матерью.

Ранее китайский зоопарк выкрасил собак в панд.

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