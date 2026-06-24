Китайский зоопарк выкрасил собак в панд

В зоопарке города Цюйфу (провинция Шаньдун, Китай) заметили собак, выкрашенных в панд. Как сообщает агентство Sohu, животных также демонстрировали в онлайн-трансляции китайского зоопарка, чтобы привлечь туристов.

Во время прямой трансляции зоопарка собак демонстрировали с подписью «собака-панда». Некоторые зрители спрашивали, включают ли им кондиционер, ссылаясь на то, что панды боятся жары. Тогда автор стрима признал, что показывает собак породы чау-чау.

В ответ на возникшие вопросы сотрудник зоопарка Синьлу объяснил, что требования к содержанию больших панд чрезвычайно строгие, и в настоящее время у зоопарка нет необходимых разрешений для их содержания. Чтобы развлечь посетителей, зоопарк предложил посмотреть на «панд-собак» — прием, которым китайские зоопарки пользовались не раз.

Сотрудники подчеркнули, что обратились в профессиональный салон по уходу за животными, который использует специальные безвредные краски для шерсти животных. В зоопарке признали, что черно-белые чау-чау стали самыми популярными героями трансляций учреждения, однако обвинения в умышленном введении в заблуждение опровергли.

Работник парка отметил, что перепутать собаку с настоящей пандой можно было только во время трансляции из-за качества съемки и сигнала, а в самом зоопарке у посетителей практически не возникает сомнений относительно видов животных.

Ранее китайский зоопарк пообещал актерам по миллиону рублей за роль медведя.