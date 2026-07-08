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Общество

Жителя Подмосковья осудили за передачу СБУ данных о Шереметьево

ФСБ: передавший Украине данные о Шереметьево получил 14 лет колонии
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Московский областной суд приговорил уроженца Химок Евгения Федорова по делу о государственной измене. Об этом сообщил РИА Новости Центр общественных связей ФСБ.

В ФСБ заявили, что осужденный передал представителям Службы безопасности Украины сведения о расположении технических складов горюче-смазочных материалов, помещений охраны аэропорта Шереметьево, а также служебной территории крупной авиакомпании. По версии следствия, эти данные могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористического акта.

В спецслужбе также сообщили, что при осмотре компьютера Федорова были обнаружены материалы, ранее переданные в адрес СБУ, программное обеспечение для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также литература экстремистского содержания.

В итоге суд назначил Федорову наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава в Подмосковье.

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