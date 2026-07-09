ФСБ сообщило об использовании арендного жилья для терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предупредила россиян об использовании спецслужбами Украины арендованного жилья для подготовки и совершения терактов в РФ. Об этом сообщило ведомство после предотвращения теракта в Москве.

«ФСБ России обращает внимание граждан, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России», — говорится в публикации.

Как отметили в ФСБ, в Москве удалось предотвратить запланированный Киевом теракт против высокопоставленного военного Минобороны России. По информации спецслужбы, россиянку 2001 года рождения завербовали спецслужбы Украины через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2024 году. Следствие выяснило, что украинский куратор поддерживал с ней романтическое общение, обещая продолжить отношения после выполнения задач.

По информации ФСБ, в марте 2026 года подозреваемая арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем одного из офицеров Минобороны. Видеосигнал, как утверждают в ведомстве, передавался на Украину.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух агентов спецслужб Украины.