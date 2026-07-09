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Общество

«Подарок от бабули»: россиянку убедили передать деньги аферистам в коробке из-под конфет

Москвичка отдала мошенникам сбережения под видом подарка в коробке из-под конфет
GIOIA PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы передала телефонным мошенникам свои сбережения, упаковав их в коробку из-под конфет с надписью «Подарок от бабули». Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, сначала женщине позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником Социального фонда. Он сообщил, что ей якобы положен перерасчет пенсионных выплат. Позже с ней связался другой участник схемы, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил женщину, что ранее с ней общался мошенник, который якобы получил доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» и банковским счетам.

После этого аферисты заявили, что для сохранности средств необходимо снять все деньги со счетов и передать их курьеру, который якобы доставит их в Центральный банк. Затем женщине позвонил еще один неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ и продемонстрировавший удостоверение.

Поверив злоумышленникам, москвичка сняла все свои сбережения, сложила их в коробку из-под конфет, подписала ее «Подарок от бабули» и передала курьеру мошенников.

Ранее сообщалось, что российская школьница неделю общалась с мошенниками и помогла им ограбить родителей.

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