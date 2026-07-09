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Общество

В США автобус врезался в здание

Автобус врезался в здание в американском Балтиморе, более 30 человек пострадали
Shutterstock

Более 30 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса со зданием в американском Балтиморе. Об этом сообщает Fox News.

По словам местных чиновников, при аварии также были повреждены несколько автомобилей, один из них перевернулся.

По данным телеканала, один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии.

Накануне автобус столкнулся с грузовиком в Уганде, 14 человек не выжили, более 40 пострадали. Представитель местной полиции Давид Онгом Мудонг сообщил, что один из водителей мог превысить скорость. Как сообщил сын владельца компании Opit Bus Эммануэль Рубангакене, водитель автобуса потерял контроль над ситуацией из-за пьяного пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

До этого на трассе «Дон» рейсовый автобус, в котором находились более 20 человек, столкнулся с грузовиком. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Предварительно было установлено, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и из-за этого врезался в фуру. Позже сообщалось, что число пострадавших выросло до 19 человек.

Ранее в Турции в ДТП с автобусом пострадали 19 человек.

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