Россияне, которые пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания

Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «Доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование охватило данные 6000 сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1–2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений. Но те, кто делает это 3–5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52% — в два с лишним раза выше среднего.

Явление, зафиксированное компанией «Стахановец», в организационной психологии известно как токсичный позитив — практика демонстрации позитивного настроения на рабочем месте независимо от реального эмоционального состояния. Сотрудник, испытывающий усталость, тревогу или апатию, сталкивается с негласным требованием выглядеть бодрым. В корпоративных чатах, где принято каждое утро обмениваться приветствиями, молчание начинает восприниматься как отклонение от нормы.

Инициаторы (около 25%) — пишут приветствие первыми в 80% случаев. У них самый высокий уровень выгорания — 52%. Их поведение объясняется тревожностью и потребностью в контроле. Они берут на себя функцию эмоционального буфера команды, что ведет к ускоренному истощению.

Поддерживающие (около 60%) — присоединяются к приветствию после инициаторов. Демонстрируют умеренные признаки предвыгорания. Характерная особенность — формальные короткие ответы, часто с точкой в конце («Доброе утро.»).

Игнорирующие (около 15%) — никогда не участвуют в утренних приветствиях. Уровень выгорания в этой группе на 28% ниже среднего по компании. Они обладают способностью игнорировать неформальное социальное давление и тратят ресурсы на рабочие задачи.

Данные не являются основанием для запрета утренних приветствий, но указывают на системную проблему. В коллективах, где ритуал стал негласной нормой, молчание сигнализирует о нелояльности или плохом настроении. Даже истощенный сотрудник тратит энергию на поддержание видимости благополучия, а руководитель, видя активность в чате, делает ошибочный вывод, что «у всех все хорошо».

HR-службам стоит обратить внимание на тех, кто регулярно инициирует утренние приветствия, считают аналитики. Их активность — не признак благополучия, а часто сигнал противоположного состояния. Компании с анонимными опросами эмоционального состояния фиксируют на 28% более низкий уровень выгорания.

Ранее были названы способы сказать «нет» сверхурочной работе, чтобы вас не уволили.