В России предложили ввести единую форму дипломов для всех юристов

Дипломы о высшем юридическом образовании должны быть единой формы и без разделения на отдельные профессии. Об этом заявил бывший премьер-министр Российской Федерации, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на полях Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Но в дипломе должно быть сказано «юрист». Это нужно, в том числе, я считаю, для правоохранительных органов с тем чтобы по окончании службы сотрудники МВД, да и других силовых структур, могли найти себя в гражданской жизни», – сказал он.

Степашин отметил, что ассоциация поддержала инициативу юридической комиссии, созданной при министерстве науки и высшего образования РФ.

До этого Степашин предложил ужесточить ответственность нотариусов, чтобы мошенники не могли использовать «схему Долиной». По его словам, в скором времени в законодательство будут вноситься поправки об ужесточении ответственности нотариусов за сделки, которые они заключают.

Ранее были названы зарплаты российских юристов.