Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России предложили ввести единую форму дипломов для всех юристов

Степашин: в дипломах выпускников юрфаков должны писать «юрист»
Сергей Пятаков/РИА Новости

Дипломы о высшем юридическом образовании должны быть единой формы и без разделения на отдельные профессии. Об этом заявил бывший премьер-министр Российской Федерации, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на полях Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Но в дипломе должно быть сказано «юрист». Это нужно, в том числе, я считаю, для правоохранительных органов с тем чтобы по окончании службы сотрудники МВД, да и других силовых структур, могли найти себя в гражданской жизни», – сказал он.

Степашин отметил, что ассоциация поддержала инициативу юридической комиссии, созданной при министерстве науки и высшего образования РФ.

До этого Степашин предложил ужесточить ответственность нотариусов, чтобы мошенники не могли использовать «схему Долиной». По его словам, в скором времени в законодательство будут вноситься поправки об ужесточении ответственности нотариусов за сделки, которые они заключают.

Ранее были названы зарплаты российских юристов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!