Названы зарплаты российских юристов

Средняя зарплата, которую работодатели указывали в вакансиях для юристов, в апреле 2026 года составила 80 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня российской адвокатуры 31 мая.

Но соискатели в среднем рассчитывали на 93,5 тыс. рублей. Разрыв между предложением и ожиданиями достиг 13,5 тыс. рублей.

Самые высокие средние зарплаты в юриспруденции предлагают в Москве — 128 тыс. рублей. Далее идут Московская область со 100 тыс. рублей, Санкт-Петербург с 96,1 тыс. рублей, Приморский край с 86,7 тыс. рублей и Ленинградская область с 83 тыс. рублей. Ожидания кандидатов выше всего тоже в Москве — 150 тыс. рублей. В Московской области соискатели рассчитывают на 118,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Приморском крае — на 100 тыс. рублей, в Амурской области — на 90,4 тыс. рублей.

Юристы в России стали активнее искать работу. В апреле 2026 года соискатели в сфере юриспруденции опубликовали или обновили более 159,8 тыс. резюме. Это на 20% больше, чем в апреле 2025 года. При этом работодатели за месяц разместили более 8,4 тыс. вакансий в сфере юриспруденции. Больше всего предложений было для юристов — свыше 4 тыс. Еще 2,7 тыс. вакансий пришлось на юрисконсультов.

