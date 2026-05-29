Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Названы зарплаты российских юристов

HeadHunter: средняя зарплата юристов выросла на 14% за год
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя зарплата, которую работодатели указывали в вакансиях для юристов, в апреле 2026 года составила 80 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня российской адвокатуры 31 мая.

Но соискатели в среднем рассчитывали на 93,5 тыс. рублей. Разрыв между предложением и ожиданиями достиг 13,5 тыс. рублей.

Самые высокие средние зарплаты в юриспруденции предлагают в Москве — 128 тыс. рублей. Далее идут Московская область со 100 тыс. рублей, Санкт-Петербург с 96,1 тыс. рублей, Приморский край с 86,7 тыс. рублей и Ленинградская область с 83 тыс. рублей. Ожидания кандидатов выше всего тоже в Москве — 150 тыс. рублей. В Московской области соискатели рассчитывают на 118,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Приморском крае — на 100 тыс. рублей, в Амурской области — на 90,4 тыс. рублей.

Юристы в России стали активнее искать работу. В апреле 2026 года соискатели в сфере юриспруденции опубликовали или обновили более 159,8 тыс. резюме. Это на 20% больше, чем в апреле 2025 года. При этом работодатели за месяц разместили более 8,4 тыс. вакансий в сфере юриспруденции. Больше всего предложений было для юристов — свыше 4 тыс. Еще 2,7 тыс. вакансий пришлось на юрисконсультов.

Ранее юрист рассказал, почему опасно оставлять чеки на кассе в магазине.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!