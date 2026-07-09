Минфин напомнил о налоговых льготах для пенсионеров

Пенсионеры и предпенсионеры в России освобождены от налога на имущество по одному объекту каждого вида — квартире, дому, гаражу или машино-месту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

Если у владельца несколько объектов одного типа, льгота автоматически применяется к тому, где налог выше. При необходимости ее можно перенести на другой объект, подав заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.

Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок площадью до 6 соток. Пенсии и социальные доплаты НДФЛ не облагаются.

До этого стало известно, что в мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавку работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван средний размер пенсии по старости в 2027 году.