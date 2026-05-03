В Госдуме рассказали о налоговых послаблениях для пенсионеров

Депутат Гаврилов объяснил, как пенсионерам сэкономить на налогах в 2026 году

В 2026 году для российских пенсионеров действует несколько налоговых послаблений. О них в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, некоторые налоговые льготы действуют по всей России, часть оформляется по региональный условиям. Например, на федеральном уровне пенсионеры могут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу. При этом транспортный налог зависит от субъекта России, уточнил парламентарий.

По налогу на имущество пенсионер полностью освобождается от уплаты за один объект недвижимости: квартиру, жилой дом, гараж или хозпостройку до 50 квадратных метров на участке. По земельному налогу положен вычет на 6 соток: если участок до 600 квадратных метров, налог обнуляется, если больше — надо заплатить только за превышение.

Работающие пенсионеры при покупке жилья могут вернуть НДФЛ (налог на доходы физических лиц) через имущественный вычет. Размер льгот по транспортному налогу зависит от региона: порядок зависит от места регистрации транспорта, мощности двигателя, категории машины и статуса владельца.

