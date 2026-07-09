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Общество

Подростков на Камчатке будут судить за кражу 200 заказов из ПВЗ

На Камчатке подростки украли 200 заказов из пункта выдачи заказов
Shutterstock/FOTODOM

Двух несовершеннолетних жителей Камчатки — 15 и 17 лет — будут судить за кражу не менее 200 товаров из пункта выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Камчатского края.

Подростков обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража в крупном размере».

По версии следствия, в марте несовершеннолетние зашли в подъезд жилого дома, чтобы погреться, где обнаружили ключ от ПВЗ интернет-магазина. Подростки попытались отключить систему наблюдения, но вывели из строя офисную технику, а камера продолжала фиксировать происходящее.

«Уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу», – отметили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что в Свердловской области суд вынес приговор сотруднице ПВЗ и ее знакомой за кражи на более чем миллион рублей.

По данным следствия, россиянка по имени Алена работала в пункте выдачи, а другая, Полина, помогала ей с махинациями. Девушки оформляли заказы на маркетплейсе и указывали конкретный ПВЗ, где работала Алена. Когда товары приходили, фигурантки забирали их, но не вносили деньги.

Ранее москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей из-за требования купить туфли.

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