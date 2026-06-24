Москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей из-за требования купить туфли

В Москве женщина после конфликта в пункте выдачи заказов отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Все началось во время примерки обуви к выпускному — женщина заказала дочери несколько пар туфель. В пункте выдачи они попытались их примерить, однако одна из пар не подошла — в коробке лежали туфли одновременно 37 и 39 размеров. При этом сотрудник ПВЗ отказался оформлять возврат — недостаток не был выявлен при нем под камерами видеонаблюдения.

Во время конфликта из-за сложившейся ситуации школьница расплакалась, семья оставила спорный товар в пункте. Позже мать обнаружила в приложении долг почти на три тысячи рублей. Претензию с просьбой аннулировать задолженность оставили без удовлетворения.

Женщина обратилась в суд, который решил, что товар не поступил в фактическое пользование семьи, и обязал отменить требование об оплате. Представители маркетплейса в заседание не явились, с них в пользу матери и дочери взыскали 120 тысяч рублей.

Ранее маркетплейс обязали вернуть деньги москвичке, дочь которой заказала 102 товара.