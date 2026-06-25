Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Урале подруги обманули маркетплейс на 1,2 млн рублей и получили сроки

В Свердловской области подруг осудили за похищение 1,2 млн рублей у маркетплейса
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области суд вынес приговор сотруднице ПВЗ и ее знакомой за кражи на более чем миллион рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, россиянка по имени Алена работала в пункте выдачи, а другая, Полина, помогала ей с махинациями. Девушки оформляли заказы на маркетплейсе и указывали конкретный ПВЗ, где работала Алена. Когда товары приходили, фигурантки забирали их, но не вносили деньги.

Помимо этого, девушки убеждали других клиентов отправлять деньги за товар на их счета, а не маркетплейсу. Деньги покупателей оставались у них.

Всего в рамках этих схем они получили 1,2 миллиона рублей.

«В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, принесли извинения потерпевшей стороне и частично возместили причиненный ущерб», – сообщается в публикации.

В результате Алену приговорили к четырем годам и одному месяцу условно, ее подруга получила условный срок четыре года.

Ранее москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей из-за требования купить туфли.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!