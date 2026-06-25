На Урале подруги обманули маркетплейс на 1,2 млн рублей и получили сроки

В Свердловской области подруг осудили за похищение 1,2 млн рублей у маркетплейса

В Свердловской области суд вынес приговор сотруднице ПВЗ и ее знакомой за кражи на более чем миллион рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, россиянка по имени Алена работала в пункте выдачи, а другая, Полина, помогала ей с махинациями. Девушки оформляли заказы на маркетплейсе и указывали конкретный ПВЗ, где работала Алена. Когда товары приходили, фигурантки забирали их, но не вносили деньги.

Помимо этого, девушки убеждали других клиентов отправлять деньги за товар на их счета, а не маркетплейсу. Деньги покупателей оставались у них.

Всего в рамках этих схем они получили 1,2 миллиона рублей.

«В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, принесли извинения потерпевшей стороне и частично возместили причиненный ущерб», – сообщается в публикации.

В результате Алену приговорили к четырем годам и одному месяцу условно, ее подруга получила условный срок четыре года.

Ранее москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей из-за требования купить туфли.