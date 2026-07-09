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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться «зудом купальщика»

Роспотребнадзор: для профилактики «зуда купальщика» нужно вытираться полотенцем
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Мерами профилактики церкариального дерматита, так называемого «зуда купальщика», являются купание в специально отведенных местах и интенсивное вытирание полотенцем после купания. Об этом представители Роспотребнадзора рассказали РИА Новости.

Также в ведомстве призвали исключить контакт с водоплавающими птицами и избегать мелководья у берега, поскольку там больше всего паразитов.

Интенсивное вытирание может помочь удалить проникших церкарий. После возвращения домой следует принять душ с мылом и мочалкой.

До этого профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Пермского Политеха, доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская рассказала, что с наступлением купального сезона водоемы притягивают отдыхающих, однако тихая вода и прозрачное дно не гарантируют безопасности. Она также назвала семь типов водных объектов, опасность которых неочевидна с берега.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за выгул собак на пляже.

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