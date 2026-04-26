Россиянам напомнили о штрафах за выгул собак на пляже

Юрист Филиппова: за выгул животных на пляже грозит штраф до 3 тыс. рублей
Россиянам может грозить штраф до 3 тыс. рублей за выгул домашних животных на пляже. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области Евгения Филиппова.

По ее словам, прямой запрет на посещение пляжей с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732, регулирующего правила пользования пляжами. При этом исключение сделано для собак-поводырей.

Юрист уточнила, что ограничение распространяется только на официальные оборудованные пляжи, включенные в специальный реестр МЧС. На других участках береговой линии, не предназначенных для массового отдыха, выгул животных не запрещен. Она также отметила, что такие меры направлены на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и обеспечение безопасности отдыхающих.

По словам Филипповой, за нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, она добавила, что региональные власти могут устанавливать дополнительные правила. Так, в Москве штраф за выгул животных на пляже составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее в Роскачестве напомнили о штрафах за сбор грибов.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

