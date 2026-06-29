Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Ученая перечислила места, где купаться смертельно опасно

ПНИПУ: плотины, карьеры и суводи — скрытые ловушки для купальщика:
Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

С наступлением купального сезона водоемы притягивают отдыхающих, однако тихая вода и прозрачное дно не гарантируют безопасности. Профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Пермского Политеха, доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская назвала семь типов водных объектов, опасность которых неочевидна с берега. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Нижний бьеф — участок реки сразу за плотиной — выглядит тихим: вода без пены и ряби, течение почти незаметно. На деле поток здесь быстрее, чем кажется, а при сбросе воды из водохранилища у плотины возникают мощные воронки.

«Они втягивают пловца на глубину, он лишается возможности держаться на поверхности и не может подняться. Даже в обычных условиях находиться здесь недопустимо», — предупреждает Нина Вишневская. Если человек оказался в этой зоне, плыть к бетонной опоре нельзя: рядом с ней водовороты еще сильнее. Нужно набрать воздух, сгруппироваться и двигаться наискосок к берегу.

В озерах и карьерах скрыта другая угроза — термоклин: граница между теплым поверхностным и ледяным глубинным слоями с перепадом свыше 10°C.

«Если человек внезапно окунет ноги в ледяную толщу, наступает физиологический шок: мгновенное сужение сосудов, спазм дыхания, возможна остановка сердца», — отметила эксперт ПНИПУ. Карьеры опасны еще и нестандартным дном: ямы неизвестной глубины, обрывы под прямым углом и карстовые пустоты, способные обрушиться в любой момент, образуя воронки.

В местах слияния рек действуют три угрозы одновременно: резкое усиление течения, перепад температур и суводи — водовороты у берегов, мостов или валунов. Крупные суводи достигают 15 метров в ширину и 5 метров в глубину.

«Мощный поток способен сбить с ног даже взрослого человека, особенно когда сливаются крупные водные артерии», — пояснила Вишневская. При попадании в воронку не нужно бороться с круговым движением: выходить следует по касательной в момент ослабления потока.

На море незаметную опасность представляет рип — отбойное течение шириной до 50 метров и скоростью до 15 км/ч. Его можно заметить по быстро уносимому мусору при внешне спокойной поверхности. Плыть против рипа бесполезно: нужно двигаться параллельно берегу, выйти из коридора течения — и только потом возвращаться к пляжу.

Ранее врач назвала причины обострения хронической болезни легких летом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!