Потребление алкоголя в России достигло минимума почти за 30 лет

Россияне снизили потребление алкоголя до рекордного минимума за последние 30 лет

В июне 2026 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,62 литра на человека за последние 12 месяцев — это минимальный показатель с 1997–1998 годов, подсчитало РИА Новости на основе статистики.

Самые низкие показатели зафиксированы в регионах Северного Кавказа: в Чечне — 0,02 литра на человека, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра. В Москве среднее потребление составило 4,6 литра, в Санкт-Петербурге — 5,96 литра.

При этом отмечается, что статистика 1990-х годов учитывала только официальные продажи, тогда как значительная часть рынка алкоголя приходилась на нелегальный сектор.

До этого врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов заявил, что Россия возглавляет мировые рейтинги по потерям DALY (годы жизни, потерянные из-за нарушений здоровья), связанных с алкоголем. По словам врача, наиболее уязвимой категорией остаются молодые мужчины. Женщины также становятся все более уязвимыми: растет число заболеваний печени и психоактивных расстройств среди молодых женщин.

Ранее врач назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма или наркомании.